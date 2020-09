Patrick Romantik nunca se detiene en la música. El cantautor peruano radicado en Miami anuncia su primer sencillo con la agrupación de cumbia “Corazón Serrano” grabado íntegramente en su casa estudio gracias a la tecnología digital en tiempos de pandemia, y junto a Lesly Águila, a quien considera “una voz hermosa”.

Patrick, ¿Es un sueño cumplido el feat con “Corazón Serrano”?

Sí, para mí es un sueño cumplido. Soy un gran admirador de “Corazón Serrano” desde hace muchísimo tiempo.

¿Cómo empezó la propuesta de grabar juntos?

Estábamos en Piura tocando con el Grupo 5 y también “Corazón Serrano”. Edwin Guerrero nos invitó a almorzar, empecé a enseñarle canciones y mi pensamiento era que me gustaría escribir. Escuchó un tema grabado para mi disco y me dijo: “Por qué no lo hacemos juntos”. Para mí es un gran honor colaborar con los impresionantes “Corazón Serrano”.

¿Es un reto componer y cantar con “Corazón Serrano”?

Definitivamente es un reto. Los estándares de cumbia y sonido de “Corazón Serrano” son increíbles. Es un gran reto encontrar el balance perfecto entre nuestros sonidos de orígenes para que encajen perfecto. Creo que hemos hecho un gran trabajo y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo.

¿Cuál es la historia de la canción: amor o decepción?

El nombre no podemos decirlo aún. La historia de la canción es sobre el perdón. Pedir disculpas y perdonar, y a su vez sanar. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. El tema habla de eso, sanar esa herida.

Los tiempos de pandemia exigen grabar a la distancia, ¿Cómo trabajaron entre Perú y Miami?

Gracias a la tecnología se dio desde mi casa estudio. No solamente con Edwin y los músicos sino un gran equipo que trabajó en la canción. Gracias a Dios es posible y ahora esperamos se abran los aeropuertos para trabajar en el videoclip.

Lesly Águila es la voz femenina, ¿Qué pensaste cuando escuchaste sus voces juntos?

Sí, Lesly es la cantante y cuando escuché la canción en su voz, aparecieron los corazoncitos en mis ojos. ¡Increíble! Que hermosa voz tiene, es un honor compartir el tema con Lesly. Me encantó su voz.

¿Cuándo se estrena la canción?

Estamos trabajando para que sea lo más pronto posible.

¿Hay planes de una nueva colaboración con “Corazón Serrano”?

Sería un súper honor que mis hermanos de “Corazón Serrano” necesiten de mí. Aquí me tienen.