Patty Wong no se queda callada y menos tras las declaraciones que diera su expareja Federico Barone en el programa “Magaly TeVe La Firme”. Ella sorprendió al anunciar que estaría alistando una demanda en contra de Magaly Medina por los polémicos comentarios que hizo sobre su persona poniendo en duda sus acciones y su palabra.

Asimismo, dio a conocer que también denunciará a su extrabajador, Ronald Arquinigo, quien la acusó de haberlo despedido en plena pandemia por el coronavirus, En declaraciones a un diario local, Wong se defendió de las acusaciones que se han dado en su contra y dijo que están buscando dañar su imagen.

“Me obligaron a ventilar mi vida personal para aclarar esto. La señora (Magaly), el programa y Ronald tendrán que demostrar todo lo que han dicho sobre mí porque iré con todo hasta el final”, manifestó.

ACLARA

Sobre su extrabajador añadió que ha probado que no se le despidió, sino que solo no se le renovó al ser un sospechoso del robo que sufrió su local el 3 de marzo. “Se vio conveniente no renovarle el contrato, porque también cuando se le interrogó entró en contradicciones, pero se le pagaron todos sus beneficios y tengo documentos”, indicó.

Asimismo, la exmodelo de “Hanacilar” recordó que contra su expareja Federico Barone pesa una denuncia por violencia familiar y psicológica, por lo que también tiene una orden de restricción que evita que se acerque. Además, aclaró que con él se tendría una tenencia abierta de su hijas.