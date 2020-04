Patty Wong, la recordada modelo del programa “R con R” de Raúl Romero, contó cómo está viviendo esta cuarentena. Si bien la ha afectado bastante pues es empresaria de varios restaurantes que llevan su nombre, dijo que esto ha sido un regalo, pues le ha permitido estar más tiempos con sus tres hijas.

“La verdad que el rubro de los restaurantes ha recibido un golpe fuerte como otros rubros. No es que me sobre la plata, pero es un regalo para mí esta cuarentena a nivel de crecimiento como persona. Yo me planteé que en 6 años me jubilaba para estar todo el día con mis hijas (15, 10 y 5 años). Y la cuarentena me ha regalado poder estar con ellas todo el día. Yo trabajaba tanto, pero les dedicaba tiempo, pero siempre iba corriendo sin disfrutarlas demasiado”, señaló.

La popular “Chinita” contó que muchos emprendedores le han escrito preocupados por su situación económica ahora que sus negocios están cerrados.

“Lo ideal es planificar y no alarmar. Yo he pasado por la pobreza extrema, sé lo que es ver a mi mamá desesperada por no tener qué comer y a un papá angustiado por el dinero. Yo tengo la autoridad para decirles, porque viví de muchas carencias, que siempre hay formas de salir adelante. Es momento de reinventarse porque pasada la cuarentena nada va ser igual. Es momento de encontrarse consigo mismo y de más compartir con la familia. La gente no ha estado acostumbrada al ahorro y ahora es momento de que lo hagan”, sostuvo Wong en un live que tuvo con Choca para el Instagram de América TV.

Con cuidado

De otro lado, dijo que su chifa dará el servicio de delivery pero “con cuidado, no irresponsablemente. La prioridad son mis trabajadores. No un tema económico sino su salud. Estoy pensando en abrir algunos locales, no todos sino paulatinamente siguiendo los protocolos de seguridad. Pero el de San Juan de Lurigancho no porque hay mucho contagio en esa zona y no los voy a exponer. Es momento de unirnos como tribu”, indicó.

Se rinde ante Martín Vizcarra

“Hemos tenido la suerte de pasar la pandemia en uno de los mejores países de Latinoamérica. Tenemos un presidente que se ha comportado como un verdadero padre. No es cuestión de él, del gobierno sino de todos”, indicó

Trabajadores

Finalmente, Patty reveló que se tiene que llegar a un acuerdo con los trabajadores, pues si se le paga al 100%, en tres meses cierra el negocio y se quedarían en la calle.

"Es momento de negociar con ellos, no se trata de abrir un local, sino de cuidar a su gente. Yo estoy pagando a mis trabajadores con víveres, yo no tengo a nadie, me he hecho sola hace 16 años. No es pensar solo en el dinero sino de pensar como seres humanos ", acotó.

