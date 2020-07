Patty Wong viene siendo tendencia en redes tras haber revelado que no desamparó a sus trabajadores durante el tiempo de confinamiento obligatorio a causa de la propagación del coronavirus. Y es que la empresaria decidió reinventarse en medio de la crisis y luchar por sacar adelante su negocio.

“Estos casi cien días de estar encerrada en mi casa me hizo entender cuál es mi misión. La pandemia me llegó en la mejor etapa de mi trabajo, había creado una central de franquicias y estábamos por vender casi ocho. Cuando pasó esto, yo había invertido todo en el proyecto, lo que construí durante tanto tiempo se quedó en cero, fue una cachetada en mi vida. Pero entendí que las cosas pasan por algo”, mencionó la exmodelo.

Asimismo, la exreina de belleza aseguró que muchos empresarios hoy en día velan más por el cliente que por sus trabajadores. Sin embargo, ella quiso demostrar todo lo contrario.

“El empresario común hoy cuida al cliente porque le genera dinero, pero no cuida a sus colaboradores. Yo no lo hice para que me favoreciera, fue una decisión honesta y en los restaurantes donde soy gerente pude tomar la decisión de seguir con mi gente. No despedimos a nadie en mi empresa, yo no me acogí a la suspensión perfecta, me pareció terrible hacerle eso a mi gente”, expresó.

Por otra parte, Patty Wong manifiesta que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado entorno a su negocio y considera que los trabajadores deberían ser tomados como tal, no como ‘máquinas'.

“En esta etapa estoy sola, porque las decisiones que yo tomé son revolucionarias, son pocos los empresarios que dicen: ‘no quiero ganar’. Para dirigir y tomar decisiones tiene que existir una cabeza, porque si existen dos, eso es un monstruo. Yo necesitaba tener la libertad, la gerencia total, para que pueda tomar las decisiones. Es mi marca y quise transmitir lo que realmente quiero hacer como empresa, principalmente que la gente vea y sienta que los trabajadores no son máquinas”, comentó a Correo.

