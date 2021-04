Paul Martin acudió a votar en las elecciones 2021 este domingo 11 de abril por la mañana como muchos ciudadanos en el país. Pero lo que sorprendió a propios y extraños es que el actor se presentó en silla de ruedas a su lugar de votación.

Mediante su cuenta de Instagram, el popular ‘Pichon’ de De Vuelta al barrio indicó que decidió ir a cumplir con su deber cívico pese a que no puede caminar por el accidente que sufrió en febrero pasado.

“Asumiendo la responsabilidad de emitir mi voto. Tuve un accidente en febrero. Hace más de 45 días que no salgo a la calle, salvo a la clínica o terapia. Estaba dudando sobre si votar por el descanso médico, me levanté y lo primero que dije fue: ‘Voy a votar’. Ya de regreso, baño de esponja y me instalo con el pie en alto el resto del día”, escribió en su publicación.

El actor también subió un video del preciso momento que se le ve llegando a su local de votación de las Elecciones Generales 2021.

Recordemos que Paul Martin recurrió a sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que sufrió un accidente. El mensaje del reconocido artista peruano estuvo acompañado de un video, donde mostró que el dedo de su pie resultó seriamente lastimado.

“Acabo de sufrir un accidente. Me he reventado un dedo del pie. Antes de entrar a emergencia me piden DNI, ahora esperando más de 40 minutos para una tomografía. Pensar en toda la gente que la está pasando peor por el COVID-19, me da fuerza y tranquilidad”, publicó en su cuenta de Twitter.

