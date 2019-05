Paula Arias cambia de look tras separarse de su expareja por infidelidad (FOTOS)

Paula Arias, líder de Son Tentación, luego de dar a conocer su separación de Tomás Medrano se luce con nuevo look.

Además, la salsera dejó un mensaje motivador. “No importa cómo te sientas, levántate, da gracias a Dios, báñate, vístete y sigue adelante brindando siempre lo mejor de ti”, escribió en Instagram.

Paula Arias no está en su mejor momento, pues descubrió por el programa "Magaly La Firme" que su expareja Tomás Medrano salía de un hotel con otra mujer.

(FOTO). Nuevo look de Paula Arias, tras separación.

Tras esta situación, habló con el programa de Magaly Medina, donde dijo que jamás la verían derrumbada.

"Definitivamente, derrumbada no me van a ver, he estado herida sí, estoy herida, estoy dolida sí, pero jamás me van a ver derrumbada, jamás", aseguró.

