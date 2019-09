La directora de Son Tentación, Paula Arias, confirmó que existe una rivalidad entre sus expupilar, Daniela Darcourt y Kate Candela.

Este sábado, Kate Candela decidió apoyar a Emilio Jaime en el “Artista del Año”, en vez de que a su exjefa y Paula Arias no se calló nada y contó lo sucedido, según su versión.

Según la directora de Son Tentación, las quiso juntar a las dos, pero no lo logró. Además recalcó que los problemas que ambas tienes, son solo de ellas y que con ella no es la cosa.

“Por un momento mi idea fue juntar a mis ex tentaciones, una no pudo, otra no quiso, a la otra se la complicó. Como se complicó juntarlas se decidió cantar sola”, dijo Paula Arias.

Por eso, Paula Arias cantó sola en el “Artista del Año”. “No es conmigo la cosa, respeto las decisiones de cada una, pero sí, entre ellas no se pueden juntar o hay rencillas, yo las quise unir en algún momento. Ya es problema de cada una, por eso decidí cantar sola en el programa”.