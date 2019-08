Paula Arias volverá a ‘Al artista del año’ para su revancha luego de ser eliminada en ‘Las reinas del show’. Es por eso que aseguró que está más renovada que nunca no solo por fuera sino también por dentro.

"Aprendiendo cosas nuevas para mí, cosas diferentes, cosas que realmente no me han pasado, bueno a nivel televisivo, en show sí, en mi día normal si pero no a nivel televisivo. Igual me he dado cuenta que es otra energía, es otra onda, tengo que adaptarme a esto, aparte como estoy nueva por dentro y por fuera me cae a pelo", comentó.

Por otro lado, la salsera defendió a capa y espada a Yahaira Plasencia luego que llegara a manos de varios periodistas, donde se observaría a la cantante junto a Coto Hernández en una situación romántica.

Yahaira se ha molestado por haber dicho que regresó con Jefferson…

No, no dije ningún comentario malo.

A lo mejor se lo molestó y te ha pedido que no hables…

No, nada, ahorita estoy más concentrada en esto que no tengo tiempo de conversar con mis amistades, aparte no sabía de lo que me estaban diciendo. En todo caso si entre ellos hay un sentimiento bonito, pues que regresen, que sean felices.

¿Crees que se le hace cargamontón?

Sí que fuerte, no la pueden dejar tranquila. Yo me pongo de lado como mujer y lo pasado ya paso, creo que ella está actuando bien laboralmente, se está produciendo, está enfocada y si tiene la posibilidad de regresar con Jefferson, pues que sean felices, ella ni él le hacen daño a nadie, ambos están solteros.