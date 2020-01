Paula Arias reveló que no le sorprendió la forma en que Yahaira Plasencia despidió a su jefa de prensa Maritza Rodríguez porque ella pasó una situación similar con la ‘reina del totó’.

“No me extrañó porque a mí me pasó algo parecido, un chau después de tantos años pero de una manera que no era dable para una persona que ha estado desde más de sus inicios en este medio”, dijo la líder de Son Tentación en América Espectáculos.

Sin embargo, Paula Arias expresó su deseo de que Maritza Rodríguez se reconcilie con Yahaira Plasencia: “Espero que en algún momento ellas arreglen sus problemas, puedan conversar. Yo lo he pasado en carne propia, se siente horrible, yo podría entender cómo se siente Maritza y cómo puede estar en estos momentos, un poquito dolida porque a mí también me impactó en su momento, me dolió bastante, más que todo por el cariño, el respeto, la convivencia, por todo. Yo la entiendo perfectamente".

Pese a todo lo ocurrido, Paula Arias contó que actualmente tiene una relación cordial con Yahaira. “Últimamente estamos siempre coincidiendo en varios eventos. Lo que pasa es que de qué nos vamos a extrañar, de qué nos vamos a sorprender. Si ya todo pasó. todo está bien, podemos trabajar, podemos estar en un escenario juntas, en algún momento hemos conversado”, expresó.

