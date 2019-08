La líder de “Son Tentación”, Paula Arias, confesó que en su vida ha perdonado una infidelidad a su pareja, pero no fue la solución; debido a que la volvieron a engañar con otra mujer. Como se recuerda, su expareja es Tomás Medrano, con quien tiene un hijo.

¿Cómo vas a en el amor?

Llevo cuatro meses separada. Le he cerrado las puertas al amor. Ya perdoné una infidelidad y no sirvió de nada. ¡No perdonen una infidelidad! Le aconsejo a las mujeres que se valoren y se quieran. Ahora me he enfocado en esta oportunidad que me están dando, que está haciendo despertar a una Paula que ni siquiera yo conocía. Quiero darme más espacio como artista, como mujer y como cantante.

Expareja de Paula Arias. (FOTO: ARCHIVO)