Paula Arias muestra todas las cirugías que se ha hecho en el cuerpo para verse renovada │FOTOS Y VÍDEO

Paula Arias, la líder de 'Son tentación', tras anunciar su separación con el padre de sus hijos y dar a luz hace algunos meses, decidió pasar por el quirófano para mejorar su anatomía.

La salsera contó, en redes sociales, que se encuentra alejada de su agrupación y de las cámaras, debido a que pasó por el cirujano. La cantante, según indicó, se sacó grasa de la cintura, brazos, piernas y espalda. Además se afinó la cintura y se hizo un levantamiento de pechos.

"Como verán a mí no me da roche mostrar todo lo que me hice porque estoy realmente contenta y sí que lo estoy", dijo.

No solo eso, Paula Arias también se quitó la papada y así lo evidenció vía Instagram, asegurando que no le da vergüenza mostrar todo lo que se ha hecho en su cuerpo para verse mejor.

"Estoy bien muchas gracias por sus mensajes. Para las personas que me preguntas: '¿qué me hice ahora?' jajaja. No me hice la bichectomía ni afinamiento de rostro. Esta vez, es algo más simple, me quité la papada, es decir la grasita que tenía ahí", escribió en Instagram.