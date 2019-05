​Paula Arias no canta con Son Tentación tras separarse del padre de sus hijas por ampay con otra mujer (VIDEO)

La salsera Paula Arias no pasa por un buen momento luego de que saliera a la luz un 'ampay' en el que su ahora expareja y padre de sus hijas era captado con otra mujer saliendo de un hostal. La cantante no se está presentando en los conciertos de su agrupación 'Son Tentación'.

Así lo dio a conocer Magaly Medina, cuyo programa siguió tres de las presentaciones de 'Son Tentación', pero Paula Arias no estuvo en el escenario debido a que vive un difícil momento tras haber puesto fin a su relación de cinco años con Tomás Medrano. Según la conductora, la salsera estaría pasando por una crisis depresiva.

Recordemos que días después del 'ampay', Paula Arias habló de su estado tras descubrir la infidelidad: "No estoy bien, no estoy pasando por un buen momento, es algo que yo no nunca imaginé pasar y menos a nivel nacional", sostuvo para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Una de las integrantes de 'Son Tentación' se pronunció al respecto en el mencionado programa: "Hay que apoyarla, está pasando por un momento un poco difícil, pero es una mujer muy fuerte, muy luchadora", sostuvo.

HAY MÁS...