Paula Arias se pronuncia por infidelidad del papá de sus hijos: "rechazo tajantemente todo tipo de engaño"

Paula Arias emitió un comunicado sobre la infidelidad que fue víctima por parte del padre de sus hijos, Tomas Medrano, quien fue grabado saliendo de un hostal con su amante.

"He decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomas Medrano, quien no solo me decepcionó y faltó el esto a mi persona, sino también a nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños", señaló en la primera parte de su comunicado.

"Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente", agregó.

Del mismo modo afirmó que ella seguirá con su agrupación para "sacar adelante" a sus hijos. Finalmente, pidió respeto para si familia: "No volveré a dar ninguna declaración sobre el tema por respeto a mi familia y mis hijos".

