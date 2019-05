​Paula Arias: la reacción de su expareja al ver las cámaras que lo ampayaron con otra mujer (VIDEO)

La expareja de la salsera Paula Arias, líder de Son Tentación, fue abordado por las cámaras de televisión que semanas atrás lo ampayaron con otra mujer, hecho que significó el fin de su relación de pareja con la líder de Son Tentación.

Recientemente Tomás Medrano fue captado en la casa de Paula Arias, debido a que celebraron en una reunión familiar los seis meses de nacida de la segunda hija de la expareja.

Pero, al término de esta, las cámaras del programa Magaly TV, la firme lo abordaron y esta fue la reacción del exfutbolista: "Estoy en mi casa, a mí no me vas a entrevistar en mi casa, disculpa, no me estés entrevistando. No, no, no, no me estén entrevistando". Tras esto, se subió raudo a su vehículo.

A esto, Paula Arias ha aclarado que no retomará su relación con el padre de sus hijas: "Esto es muy personal, íntimo, en serio, qué más quieren, yo no estoy ni estaré nunca más con esa persona", sostuvo en conversación con el programa de Magaly Medina.

