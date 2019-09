Paula Arias reapareció en sus redes sociales con un radical cambio de look. Esta vez, la líder de Son Tentación cortó varios centímetros de su larga cabellera.

A través de Instagram, Paula Arias compartió varios videos del proceso de su cambio de look. Asimismo, la salsera publicó el resultado y se mostró contenta.

Incluso mostró que esta vez decidió oscurecerse el cabello, ya que actualmente no lleva las mechas platinadas de antes.

Foto: Instagram Paula Arias

“¡Buen día corazones! Hoy decidí cambiar un poco de look y me puse en manos del mejor @anthonyarcesalon. ¿Qué opinan? ¿Me queda o no me queda?”, escribió Paula Arias en su cuenta de Instagram.