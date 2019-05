​Paula Arias reaparece tras 'ampay' de su expareja siendo infiel: "Jamás me van a ver derrumbada" (VIDEO)

La salsera Paula Arias, líder de Son Tentación, ha reaparecido en televisión luego del 'ampay' que mostraban infidelidad del padre de sus hijas. Ha manifestado estar pasando un difícil momento, pero que no se va a amilanar.

Paula Arias reapareció en el programa Magaly TV, la firme donde habló de lo que siente sobre la infidelidad de Tomás Medrano, el padre de sus hijas: "Es algo que no se puede explicar, no sé, no se puede describir lo que se siente, tuvo que ser de esa manera lamentablemente", expresó.

Después de ello, Paula Arias confesó estar devastada: "La verdad no estoy bien, no estoy pasando por un buen momento, es algo que yo no nunca imaginé pasar y menos a nivel nacional".

La líder de Son Tentación descartó retomar la relación con Tomás Medrano: "Es algo distinto, no somos una pareja de enamorados, de salientes, es una familia, hay hijos de por medio... por el bien sobre todo de nuestras niñas, que todo marche en paz, con tranquilidad".

Pese al duro momento, Paula Arias reveló que se mantendrá fuerte: "Definitivamente, derrumbada no me van a ver, he estado herida sí, estoy herida, estoy dolida sí, pero jamás me van a ver derrumbada, jamás".

Mira aquí la entrevista a Paula Arias tras ampay al padre de sus hijas

