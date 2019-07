Paula Arias conmueve al recordar infidelidad: "hasta ahora no puedo entenderlo"│VIDEO

Paula Arias regresó a la pista de baile de 'Reinas del Show' y se dio un tiempo hablar de la infidelidad de su expareja, Tomás Medrano, conmoviendo a todos los presentes.

Y es que Gisela Valcárcel no dudó en preguntarle si se arrepentía de haber entregado tanto en su relación.

Paula Arias aseguró que no se arrepiente porque producto de su relación con Tomás Medrano nacieron dos hijas, pero todavía no se explica por qué su pareja le fue infiel.

"Lo que no me voy a arrepentir en la vida son mis hijos, jamás. Tal vez un poco el porqué, ¿por qué sucedieron las cosas? ¿por qué me pasó esto si yo di todo? Di mi vida, mi corazón. Lo que más amo, mi pasión, lo dejé", dijo la líder de Son Tentación.

"La verdad no (he llegado a una conclusión), hasta ahora no puedo entenderlo todavía", señaló Paula Arias con la voz entrecortada.

Por su parte, Gisela Valcárcel le dijo que a veces no se podía encontrar el porqué: "Quizá nunca encontremos una explicación que le conceda la explicación a nuestro corazón".

En tanto, Paula Arias contó que intenta llevar una relación correcta con su expareja por el bien de sus hijos.

"Es muy complicado, pero cuando hay hijos los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada. (...) Mis hijas tienen derecho a ver a su padre, es un vínculo que nunca se va a acabar, así que hay que llevarlo de la mejor manera", explicó la salsera.