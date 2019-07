Paula Arias sale en defensa de Daniela Darcourt: "estoy segura de que se va a recuperar"

Paula Arias, una de las participantes de “Reinas del show”, se pronunció sobre el estado de salud de Daniela Darcourt, exvocalista de la agrupación que ella dirige.

“Siempre estoy con ella y más en estos momentos que más me necesita. La gente la quiere mucho. Estoy segura de que se va a recuperar. Lo primero es la salud; de lo contrario, no se hace nada. Lo importante es que tiene todo el apoyo del público que la quiere”, refirió.

Arias no pudo evitar que le preguntaran sobre los rumores que afirman que la enfermedad de la salsera no es real y la inventó para tomarse unas merecidas vacaciones. “Eso no lo creo. Ella cuelga todo lo que hace en su vida diaria y se le ve que está mal. Ella ama los escenarios, ama lo que hace y no creo que invente nada ”, indicó.

Respecto de si sabe sobre los problemas legales que Daniela Darcourt tendría con su manager debido a cláusulas de su contrato que no le convienen, manifestó que desconoce ese tema.

“No sabría decirles; no estoy enterada de ese tema. Pero de que está enferma, lo está. Ella está apenada, pues quiere a su público. Está triste por haber tenido que alejarse de los escenarios un tiempo. ¿Cuándo vuelve? Eso depende del médico. Han dicho que un mes, por eso le está haciendo caso al doctor; pero puede ser en menos tiempo”, acotó.

La directora de Son Tentación reveló que se encuentra tranquila tras la separación del padre de sus hijos. “Soy una mujer plena y con ganas de seguir avanzando en mi carrera”, finalizó.