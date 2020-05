Sacó las garras. La cantante Paula Arias no dudó en pronunciarse respecto a las acusaciones que hizo Mayra Goñi sobre Amy Gutiérrez, asegurando que “traicionó” su amistad por un comentario que hizo sobre su expareja Nesty.

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales. Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó...”, mencionó Mayra en una transmisión en vivo.

Frente a este hecho, la líder de “Son Tentación” aseguró que la intérprete de “No sé” sería incapaz de hacerle daño a otra persona. “Es algo injusto para ella, la conozco muy bien, sé la calidad de persona que es y no le causaría daño a nadie. Mucho menos a una chica como Mayra, creo que todo es un malentendido”, manifestó.

Asimismo, la salsera confirmó Amy nunca se ha metido en escándalos y que siempre ha buscado destacar por su talento y su trabajo. “Es una chica muy trabajadora, nunca ha estado interesada en buscar un romance, generar un escándalo”, confirmó.

Habla la ex de Nesty

Recordemos que Verónica Martínez, expareja de Nesty, afirmó en el programa de Magaly Medina, que Goñi se habría metido en el medio de su relación cuando el cubano vino a Lima a promocionar una canción que hizo junto a la actriz.

“Ella (Mayra) sabía que estaba con él, pero igualito se metió sin importarle. Teníamos una relación bonita, éramos felices, su familia me trataba como una hija. Vino a Lima, vi una foto de ellos y me negó todo, que era para promocionar una canción”, dijo la modelo venezolana.

