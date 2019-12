La cantante y líder de Son Tentación, Paula Arias, vivió este año un fuerte cambio luego de terminar el romance que mantuvo con el papá de sus hijas Tomás Medrano, quien la engañó de la peor manera.

La salsera vio por TV como el papá de sus niñas entraba a un hotel con una joven desconocida y en la camioneta de ella.

Paula Arias cortó su romance con el joven y se sometió a un radical cambio de imagen, donde se operó, literalmente, de los pies a la cabeza.

Ahora, la salsera se destapó en unas fotos de infarto donde admite que este año 2019 perdíó, lloró y hasta se quebró.

“A punto de entrar a uno de los mejores años de mi vida. Siempre agradecida por absolutamente todo bueno y malo vivido este año ; perdí , gane , lloré , reí , ame pero sobre todo aprendí . Equivocarse es un defecto de todos pero saber remediarlo es un mérito de pocos . 2019 me quebró , me abrió los ojos , me cambio y por eso ahora voy con todo y por todo !!! Más que motivada por lo que fue , por lo que pudo ser , por lo qué hay , por lo que se viene , por cada instante. Mil besos y bendiciones que tengan un feliz y hermoso Año Nuevo”, escribió.