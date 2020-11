Paula Manzanal estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde reveló que no pudo reencontrarse en Australia con su esposo Adam Cartwright, motivo por el que tuvo que retornar al Perú.

La modelo confesó que este encuentro no habría podido darse debido a que el Gobierno Australiano tiene aún restricciones por la pandemia del COVID-19 que aqueja a todo el mundo.





“Tengo malas noticias, la verdad es que no he podido ir a Australia, porque el gobierno australiano no nos ha permitido la vuelta a Australia a mí y a mi bebito, y en verdad estamos muy apenados por eso”, contó.

