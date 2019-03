Paula Manzanal volvió a sentarse en el programa 'Válgame Dios', y en la secuencia '¿Cuánto invierten las famosas en cirugías?', la modelo, al principio, no dudó en revelar algunas cirugías que se hizo en el cuerpo. Sin embargo, cuando Kurt Villavicencio indicó que se había operado los párpados, se colocó implantes en el mentón y en las orejas, Paula enfureció.

"No, no, no. Esas son tus operaciones Kurt, yo no me he operado nada de lo que estás diciendo, así deja de hablar tonterías", dijo muy molesta la reciente mamá.

Segundos después, Paula Manzanal confesó que se ha operado la nariz y que le costó 5000 mil dólares, se ha colocado ácido hialurónico en el mentón, se ha operado la sonrisa, aumento en los labios, implantes en los pechos y en el trasero. En total, las operaciones sumaron más de 15 mil dólares.

De esta manera, la modelo reveló que todo lo que se ha hecho en su cuerpo es una muy buena inversión porque está más linda que antes.

HAY MÁS...