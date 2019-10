La modelo Paula Manzanal, quien ahora vive en el extranjero, exactamente en Australia, ha decidido darle una nueva oportunidad al amor.

A través de su cuenta de Insagram, Paula Manzanal compartió una foto de su nuevo galán, aunque a él se le ve de espaldas, por lo que por ahora no se conoce con exactitud cómo es su apariencia.

“I always wake up smiling.. I think it’s your fault (Siempre me levanto sonriendo y creo que es por tu culpa)”, escribió Paula Manzanal junto a la fotografía que ha logrado captar la atención de sus seguidores.

Hace poco, algunos medios informaron haber visto a Paula Manzanal con un jovencito, quien sería un jeque, según Antonio Tafur.

Sin embargo, la misma Paula Manzanal reveló - en ese entonces- que está enamorada, pero que no se trata de un chico millonario como se venía especulando.