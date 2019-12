La modelo peruana Paula Manzanal, quien recientemente se casó con el australiano Adam Cartwright, respondió ante la insistencia de sus seguidores si está embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, Paula Manzanal negó estar gestando en estos momentos y hasta se animó a mostrar su vientre completamente plano.

“Muchos me preguntan si me casé porque estoy embarazada, pues no, no estoy embarazada. Miren no hay nada, nadita”, dijo Paula Manzanal, quien además enseñó su escultural cuerpo pese a ser mamá de un niño.

Paula Manzanal se casó en octubre con su pareja, Adam Cartwright, quien es medio hermano del padre de su hijo, Jordan Davies.

A inicios de octubre, Paula Manzanal aclaró que si bien Adam es medio hermano de Jordan, nunca han tenido relación: “Porque en verdad no es su hermano. Bueno tienen un poco de sangre, pero no es su hermano. Ni siquiera se conocen”, se le escuchó decir en un audio difundido por “Válgame Dios”.

¿Paula Manzanal embarazada?