Paula Manzanal respondió tras los comentarios de Magaly Medina y Rodrigo González sobre los viajes que realiza por Europa.

En su cuenta de Instagram, Paula Manzanal contó que vive en Barcelona, España, desde hace un año y aclaró que no se ha divorciado de su esposo, sino que continúa realizando los trámites para obtener la ciudadanía australiana.

“No es como el medio dice, yo nunca me divorcié, nunca me separé. El hecho que mi esposo no esté conmigo todos los días es porque hemos estado haciendo documentaciones para mi ciudadanía en Australia, para que mi hijo y yo podamos mudarnos con él en Australia”, contó.

“Todo ese papeleo no es de un día al otro, llevamos desde noviembre (...) llevamos 4 meses con el papeleo y todavía no sale”, agregó y aseguró que “hablamos todos los días, nos llevamos super bien, nunca nos hemos peleado”.

La modelo contó que su esposo trabaja en las minas, por lo que no puede visitarla muy seguido, pero recientemente lo hizo y viajaron a París como luna de miel.

“Él está muy contento porque quiere a Valentino como si fuera su hijo”, comentó. Paula también reveló que fue ahí donde se encontró con Sheyla Rojas y Jamila Dahabreh.

Respecto al comentario que hizo Rodrigo González -quien afirmó que Paula no hace nada-, la modelo comentó que ella trabaja con más de ocho marcas en redes sociales.

“Hasta yo me río porque sabemos tú y yo que mi donante no me manda ni un centavo, así que si no trabajara, ¿mi hijo de qué comería?”, preguntó.

Asimismo, Paula Manzanal recordó que el padre de su hijo no le pasa una pensión de alimentos: “Ya quisiera yo no hacer nada (...) estaría yo feliz que me pasen 20 mil dólares mensuales por mantener a mi hijo, pero no, no me da ni un centavo".

