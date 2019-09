Paula Manzanal rompió su silencio tras ser vinculada a Fidelio Cavalli, expareja de Sheyla Rojas. A través de Instagram, la modelo aclaró que no tiene “nada que ver” en la ruptura del libanés y la conductora.

“Imagínate que él es de Sheyla, te sigue y te ha puesto un ‘me gusta’ el mañoso ese, y la tonta de Sheyla enganchada y él ya la dejó, es una boba”, le escribió una usuaria en una de las recientes publicaciones de Paula Manzanal.

En ese sentido, la modelo descartó tener un vínculo con Fidelio Cavalli. De hecho confirmó que se encuentra soltera y que no tiene ninguna relación con el fin de la relación entre el libanés y Sheyla Rojas.

“Uff... que a mí no me metan en problemas de nuevo, que yo estoy solterísima y al otro lado del mundo (Australia). Así que no tengo nada que ver ahí”, escribió Paula Manzanal.