Paula Manzanal revela que Stephanie Valenzuela fue golpeada por su expareja (VÍDEO)

Paula Manzanal reveló en 'El valor de la verdad' no solo detalles sobre su vida sentimental, sino también el momento más difícil que vivió Stephanie Valenzuela cuando se encontraba en España.

La modelo contó que tuvo que ayudarla a escapara luego que el exnovio de "Tefi" se volviera loco por una salida que tuvo la modelo con Paula Manzanal y otras amigas.

"El chico la llamaba y la llamaba, y ella no contestó porque tenía el celular en la cartera y cuando contestó le dijo '¿dónde estás?' Llegó a la casa del novio y dice que la forcejeó, destruyó todo y ella escapó. Me llamó y me dijo que se había escapado de su casa, pero que lo amaba, pero le hablé y le dije que tenía que tomar un vuelo a Perú", reveló Paula Manzanal.

