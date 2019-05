Paula Manzanal: revelan audio que le envió Coto Hernández al verla en EVDLV (VIDEO)

Tras saber que la modelo Paula Manzanal hablará sobre Coto Hernández en El Valor de la Verdad, este último le envió un mesaje por audio, rechazando lo que hizo.

Este sábado, una de las preguntas que Paula Manzanal responderá es: "Estuviste con Coto (Hernández) cuando salía con Yahaira (Plasencia)".

Tras la difusión del adelanto del programa de Beto Ortiz, Coto Hernández le dijo vía audio lo siguiente:

"Malaso, me parece muy mal. Usted no tuvo porque haber contado eso. Si usted y yo tuvimos una buena amistad, lo que sea o que entre los dos sepamos muchas cosas de casa uno, no significa que usted vaya a contarlo o ventilarlo a un programa donde todo mundo lo vaya a ver. Malaso, me parece muy mal".

Pero Paula Manzanal no será de la única persona que hablará, también lo hará de Nicola Porcella, Maluma y Mario Hart.

