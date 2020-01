¿Rompieron palitos? Fuertes son los rumores que se escuchan sobre la crisis matrimonial que estaría atravesando la polémica modelo Paula Manzanal.

Y es que así lo dejó ver la mejor amiga de Stephanie Valenzuela, al publicar a través de sus redes sociales, indicios que confirmarían el término de su matrimonio con el australiano Adam Cartwright.

“¿Y por qué no vas como turista a Australia para verlo?” le pregunta una fanática a Paula, a lo que ella responde: “Fui y me quedé tres meses con él (con su esposo). Australia no queda en la esquina tampoco, y es difícil sacarle el visado a la niñera de Valentino. Yo tengo que trabajar y aún el donante (el padre de su hijo) no pasa ni para el chupón”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, también fue consultada sobre por qué su aún esposo habría sacado la descripción que decía que estaba casado con ella.

“Buen pregunta, ya le reclamé. Como toda pareja tenemos altos y bajos, claramente estar lejos tampoco ayuda”, finalizó escribiendo Paula.

Recordemos que la historia de amor entre Manzanal y Cartwright inició bajo el ojo de la tormenta, pues se creía en un principio que el joven era hermano directo de su expareja y padre de su menor hijo, Jordan Davies. En medio de la polémica, Paula se pronunció al respecto y dijo que no son hermanos directos, pues David es hijo adoptivo del padre de Jordan.

Video: Latina TV