En enero de 2020, hubo fuertes rumores sobre la crisis matrimonial que atravesaba Paula Manzanal con su esposo, el australiano Adam Cartwright. Siete meses después, la polémica modelo confirmó que la pandemia por el coronavirus fue el causante del distanciamiento entre ambos.

“Queridos seguidores: les dejo una breve nota para informarles que por motivos de distancia mi esposo Adam y yo hemos decidido darnos un tiempo. Creo que muchas entienden que no es fácil llevar un matrimonio separados por tantos meses”, escribió Paula en su cuenta oficial de Instagram.

Manzanal agregó que la pandemia empeoró la relación entre ambos y, además, culpó al Gobierno australiano.

“El Gobierno australiano no nos ha dado hasta ahora la facilidad para armar nuestro propio hogar junto a nuestros hijos y la pandemia solo ha empeorado la situación. Por nuestra propia salud mental y por todo el amor que nos tenemos queremos lo mejor para ambos y dejamos en mano al destino para ver qué nos depara el futuro”.

En enero, Paula había adelantado los motivos del por qué no se la veía con su esposo:

“Fui y me quedé tres meses con él. Australia no queda en la esquina tampoco, y es difícil sacarle el visado a la niñera de Valentino. Yo tengo que trabajar y aún el donante (el padre de su hijo) no pasa ni para el chupón”

Boda de ensueño

Como se recuerda, la peruana contrajo matrimonio con Cartwright en una íntima ceremonia realizada en octubre del año pasado en Australia.

“No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo, baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque'”, escribió la joven en aquel entonces.

