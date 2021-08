La influencer y participante del reality ‘Reinas del show’, Paula Manzanal cayó en sentencia, la lucha por quedarse en la pista de baile de Gisela Valcárcel la enfrentará a Jazmín Pinedo, quien tiene el respaldo de sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, Paula no se amilana porque ella asegura que ella tiene más amigos que la exconductora del reality de competencia ‘Esto es guerra’.

“Estoy ensayando el triple de lo que suelo ensayar, le estoy poniendo mucho punche. Mis refuerzos serán mi mamá, mi hermano y mi hijo, ¡mi familia y yo vamos a sorprender en la pista!“, dijo Paula Manzanal.

“Ella tendrá más seguidores que yo, pero yo tengo más amigos, que también tienen seguidores, entonces, yo puedo hacer multitud, a diferencia de ella. Y en el baile, Jazmín ha tenido galas malas, buenas, otra vez malas; yo, desde que empecé hasta la gala pasada, siempre he ido mejorando”, agregó.

La influencer señaló que no merecía estar en sentencia porque el puntaje que le dio Santi Lesmes “no fue justo” y espera quedarse en la competencia porque tiene aún mucho por demostrar, yo he mejorado en cada gala, a diferencia de otras compañeras, que han empeorado en cada gala.

Su vida personal en los medios

Paula Manzanal dejó entender que no la distrae que los medios de comunicación hablen de su vida y señaló que si hablan de ella es porque vende.

“Desde que estoy en televisión siempre ha sido parte de mi vida que hablen de mí, entonces, no es algo que influya mucho. Cuando yo ensayo me olvido de todo y solo me enfoco en el baile. Igual, no es que me guste que cada día salga una noticia mía con especulaciones, porque la mayoría son falsas”, dijo Manzanal.

“Porque acabo de decir que estoy soltera y siempre me quieren emparejar con alguien. Cuando yo he preguntado lo mismo, me dicen que es porque yo vendo. Creo que le sirve a la prensa especular que estoy con uno o con otro, es parte de la televisión y debo aceptarlo”, agregó la influencer.

