La modelo Paula Manzanal comentó un poco cómo está viviendo estas medidas dadas por el gobierno peruano para evitar la propagación del coronavirus. Y es que la ‘influencer’ confiesa que esta situación está afectado su trabajo en redes sociales.

“Estoy paralizada. La ropa semanal que me mandan no me llega y algunas empresas han suspendido las promociones porque la mayoría las fabrican en China. Esto afectó a todos. Solo me quedan un par de empresas activas”, manifestó.

Recordemos que el presidente Martín Vizcarra decretó al país en Estado de Emergencia, junto a la inmovilización nacional de 8 pm a 5 am.

Por otra parte, Paula señala que actualmente le viene dando trabajo a cuatro personas, pero siguiendo todas las disposiciones del Estado.

“Es muy doloroso. Yo le sigo dando trabajo a 4 personas y les he pedido que trabajen desde sus casas, todos debemos apoyarnos en estos momentos. Estoy con mi hijito en casa y mi familia. Me quedé en Perú, ya llevo 18 días aquí. Lo que importa ahora es acatar las disposiciones del gobierno para parar esta enfermedad, es una tarea de todos", concluyó a diario Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Miraflores: vecinos de fallecido - diario ojo