Muchas figuras de la farándula local han llamado a los jóvenes a protestar contra la vacancia de Martín Vizcarra; sin embargo, la modelo Paula Manzanal evitó pronunciarse sobre la crisis política asegurando que no todos opinan igual sobre este caso.

“¿Qué piensas de lo que está pasando en nuestro país?”, le preguntaron en Instagram.

“La verdad es que a mí no me gusta opinar sobre religión ni política en mis redes sociales porque siento que muchas personas tenemos distintas formas de ver las cosas y prefiero ahorrarme mis opiniones”, fue la contundente respuesta de Paula Manzanal.

No obstante, a Paula le preguntaron si no opinaba de política porque las marcas la patrocinaban, pero ella lo negó rotundamente.

“What? No, no tiene nada que ver, yo no trabajo con ninguna empresa peruana ni tampoco a mí me dicen qué poner o qué no poner. Entonces no tiene nada que ver, mis empresas son del extranjero, no les importa si opinas o no opinas pero a mí no me gusta opinar”, aclaró.

Paula Manzanal explicó que todos los peruanos tienen opiniones distintas y ella los respeta: “Respeto que todas las personas seamos distintas y tenemos derecho a no pensar lo mismo. Para no crear conflicto, yo no publico mi opinión sobre religión ni política”.

Paula Manzanal evita pronunciarse sobre crisis política - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Martín Vizcarra postularía al Congreso por “Somos Perú”

Beto Ortiz sobre posible candidatura de Martín Vizcarra - Ojo

TE PUEDE INTERESAR