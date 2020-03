Paula Manzanal acudió al programa de Magaly Medina para explicar cómo hace para viajar tanto. La modelo detalló cómo trabaja en redes sociales y hasta dejó en shock a la “urraca” al revelar cuánto gana.

“Te falta mundo Magaly, te falta conocer, yo voy a ser tu manager”, señaló entre risas. Según Paula, para ahorrar gastos casi siempre viaja en económico, aunque algunas veces lo ha hecho en primera clase.

De otro lado, Paula Manzanal comentó que ella no tiene problemas en conocer a un hombre que le parece guapo. “Yo soy de la idea que si a mí un chico no me gusta, no se me ocurre ni conocerlo (...) Si un chico me gusta, yo me hubiese ido. Ahora obviamente ya no porque estoy casada”.

Eso sí, la modelo peruana reveló que nunca ha estado con un hombre que tenga mucho dinero: “Yo lo primero que veo en un chico es su sonrisa; después su nariz, me gustan las narices bonitas. ¿Millonario? ¿Cuándo he estado con un millonario? El papá de mi hijo es más pobre".

“Si no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado. A mí no me gusta un chico, yo no puedo ni siquiera hablarle”, agregó.

Según Paula, nunca tuvo a un “feo" de pareja. ”Me gustan hermosos, príncipes. Búscame un chico feo con el que he estado, ninguno. Yo nunca he estado con un feo", dijo.

La modelo aseguró que no le importa que la tilden de “superficial”, pero admitió que el físico importa mucho para ella: “Me pueden llamar superficial, lo que sea, pero a mí no me gustan los chicos que no me atraen físicamente”.

