La modelo Paula Manzanal reveló que nuevamente está enamorada y no necesita que su pareja sea millonaria.

Tras mudarse a España, Paula Manzanal dijo que no necesita de un hombre rico, esto debido a las recientes críticas de la periodista Magaly Medina sobre su viaje.

“No he visto televisión peruana, pagué todos mis viajes, puedo mostrar mis recibos. Un viaje fuera del país, en Europa cuesta 100 euros ida y vuelta”, dijo la modelo, quien contó que viaja con su hijo ahora que es mamá.

Sobre la identidad de su nueva pareja, evitó revelarla. “Tampoco es rico ni millonario, pronto lo sabrán y entenderán. No hace falta (el dinero) para estar conmigo, trabajo y no necesito que nadie me mantenga”, señaló Paula Manzanal para Trome.

“No viajo a ningún lado sin mi hijo. Tengo pareja ahora y tampoco es un millonario. Estamos disfrutando juntos y siempre al lado de mi bebé, que ya tiene 9 meses”, añadió.

Sobre las críticas a sus viajes, la modelo indicó que ella trabaja en sus redes sociales. “Todos saben que trabajo en mis redes sociales y gracias a Dios, para más de seis marcas, con las que tengo contrato por un año. Además, tengo un proyecto televisivo del que pronto se enterarán”.