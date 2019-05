Paula Manzanal pelea en vivo con el Zorro Zupe: "no solo eres gay, sino también maricón" (VIDEO)

La modelo Paula Manzanal ha hecho noticia luego de que se presentara en la última edición de El Valor de la Verdad, que conduce Beto Ortiz.

La rubia respondió una pregunta sobre el 'Zorro Zupe': "¿Festejaste que el 'Zorro' Zupe estuviera preso?". Ante esta interrogante, Paula Manzanal respondió con un rotundo "Sí".

"A mi no me molesta que se haya mofado de mi. Sí, he tenido comentarios desatinados con ella, pero yo nunca he tenido un triángulo amoroso entre ella y Benjamín, si ella lo ve así, ese es su tema", señaló el 'Zorro Zupe' tras ver la respuesta a esta polémica pregunta.

Ante esta situación, Paula Manzanal estuvo frente a frente con el 'Zorro Zupe', a quien no dudó en tildarlo de 'maricón'.

"Yo no tengo ningún problema con chicos así, del otro equipo, pero el no es solo gay, sino tambien maricón", le dijo Paula Manzanal. Ante este calificativo, el 'Zorro Zupe' le dijo que se lo diga en su cara.

"A todas mis amigas les hablas y les dices tonterías, por eso no tienes amigos y todos son hipócritas con él", agregó la modelo.

Zorro Zupe le responde a Paula Manzanal:

El 'Zorro Zupe' no se quedó callado y opinó del problema entre Paula Manzanal y el papá de su bebé. Para el polémico personaje, Jordan Davies, papá del bebé de la modelo no lo firmará luego de ver El Valor de la Verdad.

"¿Qué puedo haber dicho de su hijo? En verdad, ella tenía un problema con el papá de su hijo y que él no lo quería firmar, me imagino que el chico debe tener sus razones y después de ver la entrevista de este último sábado, menos aún lo va a querer firmar", señaló el 'Zorro Zupe'.

Paula Manzanal reaccionó de manera airada así: "'Zorro' deja de hablar h...". "¿Pero no es la verdad?", respondió el 'Zorro Zupe'.

