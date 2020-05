Antes de ser futbolista, Pedro Aquino es su sobrino. Así lo dejó claro Carlos Vílchez al defender al pelotero de las críticas que viene recibiendo por haberle solicitado a Xoana González ser su “amiga discreta”. Para el humorista, existe una parte de los hechos que aún falta conocer.

“Pedro Aquino es mi sobrino, yo lo quiero muchísimo y él lo sabe. Siempre ha sido tranquilo. Se me ha hecho muy raro todo esto (presunta infidelidad). Lo que no me gustó es que ella (Xoana González) salga a decir que es ‘castigadora’. Me causa gracia”, señaló Vílchez en conversación con Diario OJO.

Además, el integrante del programa “El Wasap de JB” aseveró queno está de acuerdo en que la modelo exponga conversaciones privadas. “No me gusta que hagan ese tipo de cosas, es un mensaje. No sé si mi sobrino estará separado, tendría que hablar con él. Yo sé que la versión es otra”, indicó.

¿Habló con el seleccionado?

Carlos Vílchez aclaró que aún no ha conversado con Pedro Aquino sobre la situación, pero espera hacerlo para darle su apoyo. Además, señaló que desconoce las razones que llevaron a Xoana González a difundir el caso en el programa de Magaly Medina.

“Eso no lo sé (motivos de Xoana). No opino sobre eso y menos de una mujer. Sé que estoy hablando de alguien que conozco. Mi sobrino no le falta el respeto a nadie, eso lo sabe todo el Perú. Es un gran profesional y gran jugador. Que él haya mandado unos mensajes, eso es un tema delicado”, comentó.

El humorista explicó que conoce bien a Aquino, por eso confía en él. “Siempre le voy a dar mi respaldo y espero que la gente no lo tome a mal. Yo lo conozco, a Xoana, no. Sé que estuvo en ‘Bienvenida la tarde’, pero no somos amigos”, sentenció.

