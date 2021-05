La periodista María Teresa Braschi se pronunció tras la agresión que sufrió otro periodista, esta vez de Latina, por parte de simpatizantes de Perú Libre y frente a Pedro Castillo.

La periodista de Latina fue directa con Pedro Castillo y le dijo que incluso “llamar prensa mermelera” incita a la violencia, siendo él el candidato a la presidencia de la República.

“Él empieza diciendo algo así como: todo el mundo dice que son prensa mermerlera. Usted es un candidato, usted es un líder y eventualmente será el presidente del país”, dijo María Teresa Braschi.

Seguidamente agregó: “Usted no puede salir públicamente a decir que ha escuchado, porque el pueblo dice. Si usted tiene una denuncia concreta contra un periodista, usted presenta su denuncia, se presenta al órgano correspondiente y hace su denuncia”.

María Teresa Braschi dijo desconocer qué podría haber pasado con su reportero, pues no podían comunicarse con él. “Usted no puede pararse en una plaza pública y azuzar, decir que la prensa no lo apoya, porque instiga a que la gente voltee y miran a los periodistas que entre ellos tratan de apoyarse”.

“Se cortó la señal. ¿Qué pasó después? No lo sabemos y es imposible comunicarse”, finalizó.

TROME - Pedro Castillo: Registran segunda agresión a la prensa en menos de 24 horas

