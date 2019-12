El escándalo que protagonizó Pedro Gallese luego de ser captado saliendo de un hotel con una joven que no es su esposa, no ha sido ajeno a diversas figuras tanto del espectáculo como deportivas.

La situación que viene atravesando el arquero de Alianza Lima, quien incluso salió a pedirle perdón a su esposa por su “error” en televisión, ha generado diversas opiniones y reacciones.

Es así que uno de los últimos en ser consultado sobre el particular fue el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Las cámaras del programa de Magaly Medina lo abordaron durante un evento la noche del último jueves y esta fue su respuesta.

“Por favor, yo entiendo su trabajo, pero es la vida de cada uno. (¿Te solidarizas con él?) No, no me interesa, es la vida de cada uno”, dijo el ‘Loco’ Vargas bastante fastidiado ante la insistencia de los periodistas.

Como se recuerda, Juan Manuel Vargas fue relacionado durante mucho tiempo con Tilsa Lozano, pero nunca oficializó su presunta relación con ella, la cual siempre estuvo rodeada de misterio.

Sin embargo, durante su comentada participación en “El valor de la verdad”, Tilsa Lozano confirmó que sí fue pareja del ‘Loco’ e incluso que se sometió a un tratamiento de fertilidad para tener un hijo con el exjugador de la "U".