Lucero Jara ganó fama de un día para el otro luego de ser identificada como la mujer que acudió a un hotel con Pedro Gallese, quien se encuentra casado con Claudia Díaz.

Pese a que en un inicio desapareció de las redes sociales, Lucero Jara ha intentando ganar popularidad en Instagram e incluso se ha dedicado a responder preguntas de los usuarios.

Recientemente, Rodrigo González la criticó duramente por buscar “protagonismo” a costa del ampay con el arquero de la selección peruana. En su cuenta de Instagram, Lucero Jara aseguró que no se iba a defender de este tipo de críticas porque no le hacían daño.

“¿Qué opinas lo que dijo... sobre ti?”, le preguntaron. “Que opinen lo que deseen, total las personas que me conocen saben como soy y lo que hago”, escribió Lucero Jara en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram Lucero Jara

“Todos hablan de ti, pero tu no te defiendes de nada, ¿por qué?”, le preguntó otro usuario. “Lo que me importa son las personas de mi entorno, saben como soy con eso me basta, lo que diga el resto me tiene sin cuidado”, afirmó la joven ampayada con Pedro Gallese.