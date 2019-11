La periodista Magaly Medina se mostró muy mortificada luego de que Pedro Gallese intentara, a través de una carta notarial, que el ampay que la 'urraca' le hizo no se emitiera hoy.

"Yo no soy Latina, yo no tranzo con jugadores, me pueden amenazar pero yo creo que no me estoy metiendo con delincuentes ¿o sí? Yo no voy a tapar nada, ni siquiera cuando le toque a mi entorno cercano, no lo hice con Ney, pese a sus súplicas", señaló.

"Esta carta notarial me parece que ha sido escrita con total irrespeto. ¿Que esto no es material de interés público? Es el arquero de la selección nacional del Perú y ¿no es de interés público? Me está advirtiendo que no debo hacer apreciaciones subjetivas", agregó la urraca.

Finalmente, Magaly señaló que el ampay se emitirá en breve sí o sí.

“El ampay no fue grabado en un cuarto de hotel, fue grabado en la calle, en las afueras de un hotel. Puedes accionar como se te ocurra pero estas imágenes van y mis comentarios también”, puntualizó.