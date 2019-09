Semanas atrás, durante su presentación en “El valor de la verdad”, Karla Tarazona acusó a Pedro Loli y Ángelo Fukuy de ser los “alcahuetes” de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

En entrevista con diario Ojo, Pedro Loli expresó su deseo de quedar al margen de este escándalo: "No (me incomoda), prefiero no hablar de estos temas porque estoy en otra etapa de mi vida porque estoy viviendo solamente de mi trabajo, de mi familia. El resto de comentarios se quedan en el aire”.

“En una relación el tercero siempre sale sobrando”, precisó el cantante.

No obstante, Pedro Loli aseguró que sí saluda a Karla Tarazona. “Por educación por supuesto que sí. Ha pasado alguna vez que yo he ido al programa que ella estaba conduciendo y la saludé. No tengo problemas”, explicó.

Pero el cantante no dudó en negar haber sido el “alcahuete” de Christian Domínguez en la supuesta infidelidad a Karla Tarazona.

“No soy alcahuete, en un problema de dos el tercero siempre sale sobrando. Yo no tengo por qué ir por ahí diciendo ‘oye, mira, hizo esto o no hizo’. Yo estoy viviendo mi vida, haciendo mis cosas, no preocupándome por el resto. No tengo absolutamente nada que ver en ese problema”, manifestó.





Video: Marisol Mayta