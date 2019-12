La expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez presentó hoy su primer negocio, Velvet, un spa que tiene otros rubros pero exclusivo para mujeres.

En medio del escándalo que la envuelve por la infidelidad de Pedro Loli, Fiorella Méndez, se lanzó como empresaria para sorpresa de muchos, quienes cuestionaron si la madre del hijo del cantante de cumbia recibió dinero de este a manera de apoyo.

Sin embargo, la misma Fiorella Méndez se encargó de aclarar que ella preparaba, desde hace 3 meses, este emprendimiento.

Además, contó que todo el dinero invertido en dicho negocio es 100% suyo. Ella también confesó que en total son 3 socias, incluida ella.

“Todo es con mi dinero, absolutamente todo, a mi nadie me dio nada, todo me lo he ganado yo sola”, dijo tajantemente.

pedro loli - OJO