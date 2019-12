Pedro Loli se quebró en el escenario de “El dúo perfecto” al hablar del escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto durante los últimos días.

“Lo único que yo quiero decir es que no me importa absolutamente nadie, nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen esto (...) las explicaciones del caso solo se las merece mi familia, nadie más”, dijo Pedro Loli.

El cantante no pudo evitar el llanto y Gisela Valcárcel tuvo que abrazarlo para que se tranquilice.

Pedro Loli Ojo