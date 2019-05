¿Por qué "Choca" Mandros le dijo a Pedro Moral que Sheyla Rojas es una loca? (VIDEO)

Una de las preguntas a Pedro Moral en El Valor de la Verdad fue: "¿Te decía 'Choca' que Sheyla Rojas era una loca?". Él respondió que era VERDAD y el polígrafo ratificó su respuesta. Luego explicó qué pasó que desató la molestia de "Choca" Mandros.

"Yo creo que fue porque choque con su producto. Todos saben que "Choca" tiene un buen cargo en el canal 4", contó en primero momento. Luego señaló que todo inició en una fiesta.

"Al final de mi relación con Rojas, un día ya fue un detonante. Salimos con la gente de su producción, fuimos al cumpleaños del productor de esta chica, ahí estaba Choca", señaló.

"Choca nos dice: vamos a una discoteca en Barranco... Pasó media hora o 40 minutos y Sheyla me dice: 'me quiero ir' y yo le digo: 'por favor, nunca salgo, nunca tomo, déjame hoy tomar unos tragos, vacilarme'", agregó.

Sin embargo, la chica reality no se sentía bien y le dice que en diez minutos ella se va."Pasaron los 10 minutos se paro y se fue", siguió.

Es ahí que Choca le dice: "Está loca". " Choca me pone en un chat: Está loca, qué debe haber pasado, no hay explicación, está loca.", afirmó. Pensó en un inicio que ella se fue la baño, peor tras 20 minutos se da cuenta que ya llegó al departamento. "Se había llevado todo del carro, de departamento, se fue con el chófer. Jamás me abrieron, me mudé solo de nuevo", contó.

Eran las 3:30 de la mañana, aseguró, por lo que solo pudo llamar a al casa de su abuela para que le de cobijo en su casa.

