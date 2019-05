Pedro Moral echa a productor de "El Artista del Año" por intentar negar que lo iba a contratar

Pedro Moral se presentó en el programa “Válgame Dios”, donde reveló que el productor de “El artista del año”, Armando Tafur lo buscó para que participe en el reality de Gisela Valcárcel. “Por la tarde, el que maneja el programa vecino de los sábados, de una rubia conductora, me desmintió. Yo tengo pruebas de lo que digo. Me ofrecieron 6500 soles a la semana y este es el contrato (lo tenía guardado en su celular y se lo enseñó a ‘Peluchín’)”, señaló.

La expareja de la conductora de “Estás en todas” reveló el porqué se negó a participar. “No acepté porque una de las jurados sería Sheyla, entonces iba a salir perdiendo. Cuando me negué, creo que me ofrecieron un poco más. Hasta donde sabía yo, era la bomba y lo vendieron en una propaganda”, subrayó.

Se defiende

En declaraciones a OJO, Tafur respondió a los comentarios de Moral. “Que diga lo que quiera”, manifestó. Consultado si es verdad que lo quería en el reality, respondió: “Por qué diría que no. Era el personaje del momento. Teníamos una lista de 100 personas y solo tenían que quedar 10. Yo he conversado con mucha gente como Flavia Laos, Yahaira Plasencia, etc. Hasta con un cura con la letra P”, indicó el productor.

Respecto a si no iba a haber problemas de tener a Pedro Moral en el canal, cuando este tenía problemas legales con Sheyla Rojas, dijo que “yo creo que no sería para dañar a nadie. Además, al programa vienen personas que tienen algún talento y creo que él también canta”, refirió.

