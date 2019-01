Pedro Moral responde a Antonio Pavón y asegura que Sheyla Rojas es una gran madre (VIDEO)

Antonio Pavón y su hermana se presentaron en 'Magaly TV La Firme' para denunciar que Sheyla Rojas no permite que su hijo pase tiempo con su padre. Tras realizar varias revelaciones, Pedro Moral, actual pareja y futuro esposo de la conductora, sorprendió al comunicarse con el programa.

"Estoy bastante molesto por todas las cosas que se están hablando. Antonio sabe que yo lo respeto mucho, le tengo bastante aprecio [...] me da mucha pena que me hagan tener que llamar porque yo no puedo seguir permitiendo que hablen tantas cosas de mi mujer, están dejándola como si ella fuera la peor mamá del mundo cuando no es así", indicó Pedro Moral.

(FOTO). Pedro Moral cuando llamó a Magaly Medina.

Antonio Pavón, por su parte, respondió que tiene derecho a pasar tiempo con su hijo, tal como señala la conciliación firmada por Sheyla Rojas y por él: "Que quiero hacer entender una cosa: que mi niño, que mi hijo no es una mascota, que es mi hijo. El niño tiene que compartir tiempo con papá porque papá lo ama y el niño ama a papá".

SEGURIDAD

Cuando Magaly Medina cuestionó que Sheyla Rojas solo permita que su hijo vea a Antonio Pavón acompañado de un seguridad, Pedro Moral respondió: "El seguridad trabaja para mí y está encargado de A. las 24 horas, por eso. No por el papá, él lo persigue a todos lados".

OJO CON ESTO:

Sheyla Rojas: hermana de Pedro Moral envía contundentes mensajes a Antonio Pavón (VÍDEO)

Hermana de Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "Eres una mamá de Instagram"

Antonio Pavón confiesa que pidió ayuda a Pedro Moral para ver a su hijo: "Estoy desesperado"

Le dicen en vivo a Sheyla Rojas que no se casará con Pedro Moral y esta es su reacción (VÍDEOS)

HAY MÁS...