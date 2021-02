Pedro Moral se pronunció desde una clínica luego de ser internado por complicaciones de salud. La expareja de Sheyla Rojas aclaró que no tiene coronavirus.

“Ya pasó lo peor!! Seguimos... gracias Dios!!”, señaló Pedro Moral junto a una imagen que preocupó mucho a sus seguidores, ya que aparece en la cama de una clínica.

“Para todos los que me preguntan si estoy en la clínica por COVID: No, es por un tema personal de salud, pero gracias a Dios todo está excelente!!!”, aclaró Moral.

Pedro también aprovechó en agradecer los mensajes que ha recibido en este momento difícil.

“Muchísimas gracias a toda la gente que me ha escrito, qué bonito leer tantas cosas positivas o con tanto cariño!!! Me encanta saber que a pesar de no estar taaaan presente en las redes como otras personas, siempre me escriben y me llenan de mensajes positivos!! Qué bonito saber que se identifica tanta gente conmigo, los quiero mucho”, señaló.

Asimismo, Pedro Moral dedicó un romántico mensaje a su novia, Fabiola Garavito, por acompañarlo: “Gracias amor siempre en las buenas y malas conmigo!! Te amo. Somos compañeros eternos”.

