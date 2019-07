Pedro Moral revela que el hijo de Sheyla Rojas está siendo cuidado por una nueva niñera

Pedro Moral se comunicó con el programa 'Válgame Dios' e intentó evitar referirse a su exnovia Sheyla Rojas luego de la ola de críticas que recibió la conductora de tv por exhibirse en estado de ebriedad durante una fiesta en Mykonos, Grecia.

Lo único que dijo es que "la persona que conoció hace algún tiempo, no es la misma que ve en la actualidad". Sin embargo, lo que reveló fue que el hijo de Sheyla Rojas no está siendo cuidado por la familia, ya que se encuentran en Chiclayo, sino que el pequeño está con una nueva niñera.

"Pedrito, ¿sabes con quién ha dejado Sheyla a su hijo?", preguntó el 'Zorro' Zupe en vivo. Ante esto, Pedro Moral indicó que está muy apenado por la situación del hijo de su expareja, además de agregar que está siendo cuidado por una nueva nana.

"Es lo que más me afecta de todo, lo que me importa. El tema de ella no me interesa tanto, pero el bebe. Ustedes saben que el bebe va a colegio. No sé mucho pero tengo entendido que está con la empleada, que es nueva, es lo que me he enterado", comentó.

Se mantiene comunicado con Antonio Pavón

Para luego agregar que aunque no tiene contacto con la familia de Sheyla Rojas, sí tiene comunicación Antonio Pavón por el bebe. "No tengo contacto con la familia, pero con el que he estado hablando es con Antonio", puntualizó.