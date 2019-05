Pedro Moral revela lo que realmente tuvo con Magdyel Ugaz (VIDEO)

El empresario Pedro Moral habló por primera vez sobre lo que tuvo con la actriz Magdyel Ugaz, con quien ha sido vinculado sentimentalmente.

Esto ocurrió cuando la periodista Magaly Medina la lista de sus exparejas y conquistas.

"Tienes una lista así de grande. Karen Dejo, Doménica Delgado, Sheyla Rojas, Nair Bravo, Vanessa Terkes, Magdyel Ugaz. Tienes una lista de todos los colores y formas".

Pedro Moral decidió confirmar quiénes habían sido sus exparejas y negó haber mantenido alguna relación sentimental con Magdyel Ugaz.

"No son amigas, algunas son mis ex y otras son amigas. Mis ex son Doménica, Vanessa con la que salí un tiempo y Nair y Magdyel Ugaz no, ella es una gran amiga".

"Magdyel Ugaz es una excelente persona a la que no veo hace mucho tiempo. No (fue mi novia ni nada). Es una gran amiga", añadió el empresario.

